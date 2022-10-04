Сегодня, 4 октября, на площади Лайоша Кошута перед зданием венгерского парламента в Будапеште состоялась официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего накануне в страну с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.
На площади выстроился почетный караул из пеших и конных солдат. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Президент Шавкат Мирзиёев и президент Венгрии Каталин Новак приветствовали членов официальных делегаций.
Церемония завершилась торжественным маршем почетного караула.