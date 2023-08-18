Жители девятиэтажного дома №32 на массиве Ц-1 в центре Ташкента обеспокоены судьбой благоустроенной зелёной зоны, отделяющих их дом от проезжей части и служащей им двором.
Участок был сдан в долгосрочную аренду на закрытом онлайн-аукционе. По словам жителей, о выставлении территории на торги их никто не предупредил. «Газета.uz» поговорила с ними.
Жительница дома Елена Раковская рассказала, что 4 августа сюда стали наведываться предприниматели. Они осматривали выставленный на торги лот участка площадью 180 кв. м, стартовая цена которого составляла 74 млн сумов.
Жители выяснили, что участок был выставлен на аукцион решением хокима Мирзо-Улугбекского района от 10 июля 2023 года (копия имеется у редакции). Управдома Бехруз Якубов заявил, что этот документ противоречит постановлению президента Узбекистана от декабря 2021 года об охране окружающей среди и деятельности госорганов в сфере экологического контроля.
В постановлении говорится, что с 1 марта 2022 года участки, прилегающие к зданиям и находящиеся во владении органов самоуправления граждан и собственников многоквартирных домов, выделяются им с правом постоянного пользования с соблюдением ряда условий. На таких участках запрещается установка и строительство зданий, сооружений, производственных и непроизводственных объектов, а также объектов лёгких конструкций.
5 августа жители составили коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру, приёмную президента Узбекистана, городской и районный хокимияты с просьбой отменить решение хокима о выставлении участка на аукцион. Жалобы рассматриваются в течение 30 дней. Аукцион провели 11 августа, как планировалось.
Права на участок за 851 млн сумов получила компания Puri Authentic Georgian Bakery. У компании уже есть пекарня с таким названием, расположенная рядом с этим участком.
По словам Елены Раковской, пекарня Puri появилась здесь в начале года. Она проработала несколько месяцев, после чего долгое время остаётся закрытой.
Победителю аукциона разрешено построить комплекс офисов и торгово-бытового обслуживания. «Газете.uz» не удалось связаться с компанией, чтобы узнать о планах на участок.
Жители опасаются, что передача земли предпринимателям в жилой зоне, которой является массив Ц-1, в скором времени совсем лишит их деревьев. Комфортной жизнь в квартале давно не назвать: постоянные пробки, работа заведений допоздна, шум, густой запах еды из точек общепита.
«Я понимаю, что мы живём в центре города, что это лакомый кусочек. Но нужно предпринимателям понимать, что это жилые дома, в которых люди находятся круглосуточно. Приемлемо, если открываются какие-нибудь фирмы, которые спокойно работают», — говорит Елена Раковская. Но не все предприниматели ведут себя корректно.
Она рассказала, что придомовой участок был полностью благоустроен силами самих жителей: они установили скамейки, привезли грунт для растений, посадили деревья, кустарники, цветы. Больше всего жительницу беспокоит, что у людей отнимают среду обитания. Вокруг участка и так организованы парковки, в том числе вдоль улицы, где когда-то тоже была зелёная зона.
По словам жильцов, 11 августа заместитель хокима Мирзо-Улугбекского района по строительству Абдулазиз Абулхаков встретился с ними и пообещал разобраться в ситуации и принять меры после того, как выслушает сторону предпринимателей. Управдома Бехруз Якубов отметил, что Абдулазиз Абулзаков связался с ним вечером 11 августа.
«Замхокима сказал: „Вы победили, решение будет отменено, поздравляем!“ Из махалли сразу после этого позвонили, тоже поздравили и сказали, что рады за нас. Мы обрадовались, конечно, но документов пока никаких не получили», — сказал Бехруз Якубов.
В пресс-службе районного хокимията «Газете.uz» не удалось получить подтверждение отмены решения.
В 2020 году юристы Умида Хакназар и Ильхом Азизов в интервью для «Газеты.uz» на примере массива Ц-1 рассказывали, можно ли положить конец конфликту интересов жителей и бизнеса и найти правовое решение.