Жители девятиэтажного дома №32 на массиве Ц-1 в центре Ташкента обеспокоены судьбой благоустроенной зелёной зоны, отделяющих их дом от проезжей части и служащей им двором.

Участок был сдан в долгосрочную аренду на закрытом онлайн-аукционе. По словам жителей, о выставлении территории на торги их никто не предупредил. «Газета.uz» поговорила с ними.

Зелёная зона перед домом №32. Фото: Яндекс.Панорамы.



Жительница дома Елена Раковская рассказала, что 4 августа сюда стали наведываться предприниматели. Они осматривали выставленный на торги лот участка площадью 180 кв. м, стартовая цена которого составляла 74 млн сумов.

Жители дома №32. Фото: Александр Добрынин.



Жители выяснили, что участок был выставлен на аукцион решением хокима Мирзо-Улугбекского района от 10 июля 2023 года (копия имеется у редакции). Управдома Бехруз Якубов заявил, что этот документ противоречит постановлению президента Узбекистана от декабря 2021 года об охране окружающей среди и деятельности госорганов в сфере экологического контроля.

В постановлении говорится, что с 1 марта 2022 года участки, прилегающие к зданиям и находящиеся во владении органов самоуправления граждан и собственников многоквартирных домов, выделяются им с правом постоянного пользования с соблюдением ряда условий. На таких участках запрещается установка и строительство зданий, сооружений, производственных и непроизводственных объектов, а также объектов лёгких конструкций.

Фото: Александр Добрынин.



5 августа жители составили коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру, приёмную президента Узбекистана, городской и районный хокимияты с просьбой отменить решение хокима о выставлении участка на аукцион. Жалобы рассматриваются в течение 30 дней. Аукцион провели 11 августа, как планировалось.

Права на участок за 851 млн сумов получила компания Puri Authentic Georgian Bakery. У компании уже есть пекарня с таким названием, расположенная рядом с этим участком.

По словам Елены Раковской, пекарня Puri появилась здесь в начале года. Она проработала несколько месяцев, после чего долгое время остаётся закрытой.

Победителю аукциона разрешено построить комплекс офисов и торгово-бытового обслуживания. «Газете.uz» не удалось связаться с компанией, чтобы узнать о планах на участок.

Фото: Александр Добрынин.



Жители опасаются, что передача земли предпринимателям в жилой зоне, которой является массив Ц-1, в скором времени совсем лишит их деревьев. Комфортной жизнь в квартале давно не назвать: постоянные пробки, работа заведений допоздна, шум, густой запах еды из точек общепита.

«Я понимаю, что мы живём в центре города, что это лакомый кусочек. Но нужно предпринимателям понимать, что это жилые дома, в которых люди находятся круглосуточно. Приемлемо, если открываются какие-нибудь фирмы, которые спокойно работают», — говорит Елена Раковская. Но не все предприниматели ведут себя корректно.





Она рассказала, что придомовой участок был полностью благоустроен силами самих жителей: они установили скамейки, привезли грунт для растений, посадили деревья, кустарники, цветы. Больше всего жительницу беспокоит, что у людей отнимают среду обитания. Вокруг участка и так организованы парковки, в том числе вдоль улицы, где когда-то тоже была зелёная зона.

По словам жильцов, 11 августа заместитель хокима Мирзо-Улугбекского района по строительству Абдулазиз Абулхаков встретился с ними и пообещал разобраться в ситуации и принять меры после того, как выслушает сторону предпринимателей. Управдома Бехруз Якубов отметил, что Абдулазиз Абулзаков связался с ним вечером 11 августа.

«Замхокима сказал: „Вы победили, решение будет отменено, поздравляем!“ Из махалли сразу после этого позвонили, тоже поздравили и сказали, что рады за нас. Мы обрадовались, конечно, но документов пока никаких не получили», — сказал Бехруз Якубов.

В пресс-службе районного хокимията «Газете.uz» не удалось получить подтверждение отмены решения.

В 2020 году юристы Умида Хакназар и Ильхом Азизов в интервью для «Газеты.uz» на примере массива Ц-1 рассказывали, можно ли положить конец конфликту интересов жителей и бизнеса и найти правовое решение.