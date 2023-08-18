Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (BOMCA 10), финансируемая Европейским союзом, 15 августа передала ряду государственных органов Узбекистана компьютерную технику и специализированное оборудование общей стоимостью 213,3 тысячи евро, сообщила пресс-служба Делегации ЕС в стране.

Пограничным войскам Службы государственной безопасности Узбекистана переданы: комплект считывателей паспортов «Регула», комплект приборов контроля подлинности документов «Регула», а также компактные приборы лупа 1003M-14. Стоимость переданного Погранвойскам оборудования составила чуть более 154 тысяч евро.





Это оборудование будет использоваться при проверке документов и идентификации личности на КПП первой линии в пунктах пропуска на границе с Афганистаном, Таджикистаном, Казахстаном и Кыргызстаном.

Таможенному институту Таможенного комитета Узбекистана предоставлено компьютерное оборудование на общую сумму 39 тысяч евро: сервер с программным обеспечением — рабочая станция для информационной системы управления учебным процессом, сервер с программным обеспечением для комплексных информационных систем мультимедийной визуализации учебного процесса, LCD-экран и прочее.





В делегации отметили, что расширение технических возможностей позволит организовать учебный процесс на более высоком уровне, внедрить инновационные формы и методы обучения, усовершенствовать порядок прохождения практики, обеспечив связь теоретического обучения с практической деятельностью таможенных органов.

Кроме того, BOMCA 10 предоставила Министерству иностранных дел и Министерству внутренних дел Узбекистана компьютерную технику на сумму 20,2 тысячи евро.





Программа содействия управлению границами в Центральной Азии является лидирующей программой, финансируемой Европейским союзом и реализуемой консорциумом партнёров Европейского союза и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнёров возглавляет Государственная пограничная охрана Латвии. Основная цель программы BOMCA — повышение безопасности и стабильности в регионе путём содействия устойчивому экономическому развитию через интегрированное управление границами.