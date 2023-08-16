Министерство экономики и финансов (МЭФ) представило список крупнейших налогоплательщиков Узбекистана в 2022 году. Об этом говорится в публикации «Бюджет для граждан», который был опубликован с сильной задержкой.

По данным МЭФ, в 2022 году 10 крупнейших налогоплательщиков обеспечили 33,1% (прогнозировалось 36,44%) доходной части государственного бюджета, которая в прошлом году составила 201,86 трлн сумов.

Их доля снизилась по сравнению с предыдущим годом, когда 10 компаний обеспечили 39,8% доходов бюджета.

Лидером по налоговым выплатам в бюджет остаётся Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) — 32,9 трлн сумов, или около 16,3% от доходной части. При этом это меньше, чем в 2021 году (21,4%).

Второе место занял Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) с показателем 17,36 трлн сумов (8,6%), хотя в предыдущем году его доля составляла 9,1%.

Налоговый комитет ранее объяснял падение поступлений тем, что налог на прибыль для НГМК и АГМК был снижен с 75% до 50%, а налоги за пользование недрами — с 15% до 10%. Из-за этого бюджет недополучил около 12,5 трлн сумов.

«Узбекнефтегаз» расположился на третьей позиции, обеспечив 2,2% доходов бюджета (444,1 млрд сумов). Доля компании по сравнению с 2021 годом выросла (с 2%).

Полный список:

НГМК — 16,3% доли в доходах бюджета (в 2021 году было 21,4%);

АГМК — 8,6% (9,1%);

Узбекнефтегаз" — 2,2% (2%);

«Узтрансгаз» — 1,4% (2%);

Hududgazta’minot — 1,2% (1,2%);

UzBAT — 1,1% (1,2%);

UzAuto Motors — 0,7% (0,4%);

Бухарский НПЗ — 0,6% (0,8%);

Uz-Kor Gas Chemical — 0,5% (0,8%);

«Узметкомбинат» — 0,5% (0,8%).

МЭФ в марте отмечало, что зависимость госбюджета от 10 наиболее крупных налогоплательщиков в 2023 году ещё больше снизится. Их доля в налоговых поступления прогнозируется на уровне 31,2%.

Стоит отметить, что в 2018 году 34% прогнозных поступлений приходились на 20 крупных налогоплательщиков, то есть источники доходов госбюджета был более диверсифицирован.

Тогда доля «Узтрансгаза» составляла 5,1%, НГМК — 5%, АГМК — 3,1%. В списке также были «Кызылкумцемент» — 1,2%, Ферганский нефтеперерабатывающий завод — 1,2%, Coscom (Ucell) — 1%, оператор газопровода «Узбекистан — Китай» Asia Trans Gas — 1,2%, «Ахангаранцемент» — 0,6%, «Тошкентвино» — 1,1% и другие. Некоторые из этих компаний были приватизированы.