В Central Park (бывшем парке Тельмана) 18 августа впервые пройдёт молодёжный фестиваль EduCO Fest, сообщила пресс-служба Министерство экологии, которое выступило организатором.

Цель мероприятия — продвижение образования в сфере экологии и поддержка эко-сообществ в стране.

Фестиваль будет включать в себя серию образовательных лекций эко-экспертов, выступления эко-активистов из разных регионов в стиле Печа-куча — неформальные доклады и презентации, уголок карьерных возможностей зелёного образования, интерактивные мероприятия, игры и музыкальные выступления.

По итогам мероприятия будет сформирована база данных молодых людей, заинтересованных в зелёном образовании, для дальнейшего сотрудничества с ними в различных проектах.

Принять участие в мероприятии можно, предварительно зарегистрировавшись. При этом участие в фестивале бесплатно.

Программа молодёжного фестиваля EduCO Fest

17:00 — 23:00 — Зеленый образовательный уголок. Зелёные лекции, короткие выступления в формате Печа-куча. Презентацию будут вести региональные молодые эко-активисты и представители международных и местных организаций.

15:00 — 21:00 — Eco Zakovat. Игра-викторина с вопросами по экологии для команд участников 17−25 лет.

16:00 — 22:00 — Swap-market (by @swapbozor).

17:00 — 20:00 — Мастер-класс по декорированию и окрашиванию одежды или другого предмета по техникам набойки и тай-дай (преподаёт @isssiryk).

17:00 — 23:00 — Уголок с представителями Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата, партнёрскими и международными организациями, презентация академических возможностей в сфере экологии.

17:00 — 23:00 — Карьерный уголок. Международные организации представят потенциальные стажировки и возможности трудоустройства для студентов Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата.

18:00 — 20:00 — Музыкальные выступления групп Dalahast и Nashwan.