Первый фестиваль Swap Bozor (swap в переводе с английского «обмен») Ольга Ерёменко, Камола Файзиева и Латика Баймирзаева провели в феврале этого года. Вечеринку в галерее Bonum Factum, посвящённую идеям расхламления и осознанного потребления, посетило более 300 человек.













По правилам формата, люди могли принести с собой одежду, обувь, аксессуары, которые надевали пару раз либо купили импульсивно и держали на полке, потому что выкинуть жалко. Волонтёры «свопа» тут же распределяли вещи по вешалкам и рейлам, чтобы другие посетители могли рассмотреть их, примерить и забрать с собой то, что понравилось.

Главное правило обмена, которое касается всех участников, — он должен быть свободным, добровольным и безвозмездным. Приходить порожним и уходить с пустыми руками не возбраняется.

Весенний Swap Bozor: Hobby, который спустя полтора месяца девушки провели в столичном Central Park, прошёл по тому же принципу. С одним отличием — у фестиваля появилась тема. Второй «своп» организаторы посвятили различным хобби и увлечениям.





«Мы решили делать тематические своп-вечеринки, потому что обмен может происходить не только одеждой, но и другими разными предметами, которые были когда-то куплены или подарены кем-то и без дела лежат дома. На этот раз выбрали тему хобби, потому что весна лично для меня — это не только время обновления гардероба, но и поиска новых увлечений, будь то парапланы, катание на лошадях или роликах», — рассказывает одна из организаторов Swap Bozor Ольга Ерёменко.





Основная swap-зона развернулась за главной парковой сценой. Девять напольных вешалок-рейлов волонтёры заполнили одеждой на любой сезон, повод и вкус. Коктейльные платья из парчи и повседневные сарафаны, футболки с принтами, рубашки, свитера, джинсы и летящие юбки — к началу фестиваля организаторам передали около 30 мешков с вещами на обмен. Отдельный столик выделили под обувь и аксессуары, книги, настольные игры. Под деревом организовали примерочную с зеркалом у входа.

Фото: @sev.anierg / Instagram

«Мне нравится, что мы не выбрасываем вещи, а делимся друг с другом. В прошлый раз я забрала несколько милых кофточек, носила их. Принесла теперь несколько своих вещей и набор для вышивки», — рассказывает Райхона, волонтёр фестиваля.

Перед тем, как развесить одежду по вешалкам, волонтёры внимательно её осматривают. Второй шанс получают вещи в хорошем состоянии, чистые, без дефектов, в которые можно тут же переодеться.

Фото: @sev.anierg / Instagram

Одежду с видимыми изъянами, следами износа передают мастерам, которые их творчески переосмысливают. Например, расписывают специальными красками, как на мастер-классе по кастомизации одежды (customize в переводе с английского «подгонять», «персонализировать»). Его ведущие Алина и Мила за полтора часа преобразили 10 футболок и испорченные джинсы.

«Моё увлечение кастомизацией началось 3−4 года назад с желания придумать что-то своё из скучной белой футболки. Меня очень привлекло то, что можно экспериментировать и спасать испорченные вещи, переделывать их, а не выкидывать», — рассказывает Алина.

Фото: @sev.anierg / Instagram

Для мастер-класса девушки выбрали самую модную технику тай-дай, которая представляет собой узелковое окрашивание. Главное её преимущество заключается в том, что не нужно никаких специфических знаний. Процесс окрашивания простой: футболка скручивается, перевязывается, следом наносится специальная краска для ткани, которая хорошо фиксируется и не смывается.

«Это похоже на арт-терапию — делаешь, что хочешь. И нам приятно знакомить людей с любимым хобби, учить их чему-то новому», — говорит Алина.





Помимо проведения мастер-класса, девушки поучаствовали и в «свопе».

«У всех дома есть вещи, которые лежат на всякий случай. Если жалко выкидывать — приносите на такие мероприятия. Я с таким кайфом разбирала свою одежду, осознавая, что не выкину её, а принесу, и кто-то заберёт. Оставила волонтёрам свитера и буквально через 15 минут увидела, как девочки их мерят. Это так приятно, что у вещи началась вторая жизнь, и она ещё кому-то подарит эмоции», — делится Мила.





Ненужную одежду в дизайнерские вещи в стиле пэчворк превращает Нафиса Ильясова. Её увлечение апсайклингом (вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала и увеличения их ценности) началось с разбора гардероба.

«Нашла скучные вещи и решила заапсайклить. Что-то прибавила, что-то отрезала — и создала свои джинсы. Стала носить. Друзья, родственники заинтересовались, где взяла такие, потом попросили сделать для них — и пошло-поехало», — рассказывает Нафиса.

Нафиса Ильясова.

На девушке оригинальная рубашка свободного кроя, которую она создала специально для весеннего «свопа» из частей обычных мужской и женской рубашек, детского платья, шарфа и футболки со стразами. Нафиса рассказывает, что одежду ей приносят люди — не для своих задумок, а чтобы мастеру было с чем работать. Расход большой — на одни новые джинсы уходит три-четыре пары.

«Я за осознанное потребление, когда не покупаешь новое, а трансформируешь то, что есть, не загрязняя при этом природу. Люблю выделяться, носить яркое и продвигаю идею, что не надо стесняться, быть как все. Носить то, что выражает именно вас, — здорово», — улыбается Нафиса.





В зоне ярмарки на Swap Bozor: Hobby также можно было узнать о восточном искусстве бонсай от ташкентского бонсаиста Нуриллы Алиева. Выращиванием миниатюрных деревьев в горшках и плошках мужчина заинтересовался в студенческие годы после прочтения статьи про бонсай в журнале «Наука и жизнь». Первые попытки оказались неудачными.

«Самое неприятное для тех, кто начинает заниматься бонсай, — это когда ваше дерево погибает. Происходит это по разным причинам, понять которые можно, углубившись в ботанику. По сути, искусство бонсай состоит из двух частей. Сначала необходимо научиться содержать дерево, чтобы оно просто жило, чувствовало себя хорошо. После этого можно переходить ко второй части — эстетической — воссозданию монументального образа дерева, маленького кусочка живой природы», — рассказывает Нурилла Алиев.

Нурилла Алиев.

Долгое время увлечение присутствовало в жизни волнами, но за последние пять лет прочно укоренилось. Алиев занимается не только формированием бонсай, которое сравнивает с созданием скульптуры, но и привозом экзотических видов деревьев: метасеквой, азалий сацуки, клёнов дланевидных. Последних особенно любят в Японии.

«Постепенно будем переходить на местные сорта, потому что они менее прихотливы, проще ухаживать. Сосна обычная эльдарская, сирень индийская, берёза, ясень, можжевельники различные — все они у нас и зимуют и не боятся жары летом», — объясняет бонсаист.





В домашней коллекции Нуриллы Алиева больше 50 миниатюрных деревьев. Мужчина признаётся: сколько бы ни было, всегда мало. Основная их часть находится в промежуточном состоянии — и в этом заключается прелесть искусства бонсай. Деревья живые, они растут, поэтому работа над миниатюрой может продолжаться годами. По словам мастера, окончательного вида у бонсай нет.

Участие в фестивале Нурилла Алиев рассматривает как возможность расширить сообщество любителей искусства бонсай. Сейчас на его тематический канал в Telegram подписано около 300 человек.

«Скоро у нас будет своя база возле озера Рохат, где по воскресеньям будем встречаться, проводить мастер-классы по формированию бонсай: крутить проволоку, пересаживать деревья, учиться работать с местными сортами. Хочется, чтобы наше сообщество росло, а искусство бонсай развивалось», — делится Алиев.

Фото: @lenskiy.lennon / Instagram

Среди других увлечений, с которыми посетителей знакомил фестиваль Swap Bozor: Hobby — гвоздестояние, йога и медитация, изготовление блокнотов из ненужных материалов. Творческую атмосферу поддерживали выступления диджеев и группы «СОС», юмористических команд, а также динамичный танцевальный баттл.

Фото: @mikhailsergeevi4 / Instagram

После завершения «свопа» организаторы передали вещи, которые не нашли своих новых владельцев, в Центр по реабилитации лиц без определённого места жительства при ГУВД Ташкента.

Следующий Swap Bozor пройдёт в рамках фестиваля живой музыки и городской культуры «Инжир», который запланирован на конец апреля — начало мая. Организаторы намерены предложить жителям и гостям столицы поучаствовать в обмене не только одеждой, но и книгами.