Кабинет министров 14 августа утвердил постановление «О согласовании сроков уплаты и учёта налога на добавленную стоимость для производителей хлопкового сырья», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, хлопковое сырье урожая 2023 года будет приниматься хлопково-текстильными кластерами полностью посредством электронных весов.

Кроме того, допускается уплата и учёт НДС до срока выполнения окончательных расчётов по хлопковому сырью.

До 1 апреля 2026 года расчёты между хлопково-текстильными кластерами и сельскохозяйственными предприятиями (фермерскими хозяйствами) и учёт НДС будут осуществляться в следующем порядке:

при несвоевременном проведении хлопково-текстильными кластерами окончательных расчётов за урожай хлопка сельскохозяйственным предприятиям (фермерским хозяйствам), являющимся плательщиками НДС, предоставляется право на погашение налоговой задолженности в рассрочку в течение 3 месяцев;

сумма НДС, указанная в электронном счёте-фактуре за урожай хлопка, поступивший в хлопково-текстильные кластеры, допускается к учёту сельскохозяйственными предприятиями (фермерскими хозяйствами) после уплаты НДС в бюджет.

Будет запущена автоматизированная программа учёта и уплаты в рассрочку НДС.

До 5 сентября 2023 года будет запущена информационная система, в которой будет формироваться информация, связанная со сбором хлопкового сырья в разрезе регионов и кластеров, а с 15 сентября 2023 года она будет интегрирована в информационную систему «Агроплатформа».