В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчину обвиняют в попытке похитить девочку.

На видеозаписи заметно, что на его лице есть кровоточащая рана. Рядом находятся два сотрудника правоохранительных органов, которые пытаются успокоить возмущённых жителей. Мать с плачущим ребёнком обвиняет мужчину в попытке растления ребенка.

В УВД Хорезмской области заявили, что инцидент произошёл 14 августа в Ургенче. Подозреваемым в растлении несовершеннолетней девочки оказался 43-летний местный житель, который с 2006 года состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и страдает шизофренией.

Сотрудники ОВД Ургенча ведут расследование. Подозреваемый помещён в областной психоневрологический диспансер.