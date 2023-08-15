В Андижанской области в реке Карадарья нашли тело 10-летнего мальчика, сообщила пресс-служба УЧС области.

По данным ведомства, 13 августа местный житель сообщил по номеру «102», что обнаружил тело ребёнка в реке, протекающей по территории Алтынкульского района.

Личность мальчика установлена. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. В УЧС добавили, что в их дежурно-диспетчерскую службу сообщений об утонувшем не поступало.

По данным МЧС, за летний сезон 2022 года в водоёмах утонули 142 человека, в 51 случае — во время купания в «запрещённых» небезопасных местах.

«Газета.uz» ранее писала, что из-за недостатка доступных пляжей люди, не имеющие материальной возможности отдохнуть семьёй в бассейнах и аквапарках, купаются в каналах и у пологих берегов рек.