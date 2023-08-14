Veolia Energy Tashkent сообщила о проведении технического аудита тепловых сетей столицы.

Во время аудита определяется техническое состояние тепловых объектов, более точно выявляются дефекты на тепловых сетях, а также несоответствий между существующими схемами сетей и их фактическим состоянием.

Технический аудит позволяет получить актуальные данные о протяжённости и месторасположению тепловых сетей, что, в свою очередь, способствует проведению качественных гидравлических расчетов.





Обновлённые данные послужат основой для оптимизации инвестиционной программы модернизации и разработки схемы теплоснабжения города.

Для проведения работ используются современные методы контроля с применением геоинформационных систем и приложений, через которые данные аудита попадают в специальную базу, для создания которой было приобретено серверное оборудование.

Согласно существующим схемам, протяжённость тепловых сетей — более 1500 км, из которых на данный момент обследовано 170 км. Работы продолжатся до марта 2024 года.

Veolia Energy Tashkent также проводит набор и обучение технического персонала в рамках аудита.