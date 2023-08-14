Контракты на дополнительный объём автомобилей Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo полностью оплачены, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе UzAuto Morots.

4 августа в 17:30 автопроизводитель сообщил о возобновлении выдачи контрактов на автомобили и представил новые комплектации. 5 августа в 15:57 компания заявила, что дополнительная партия на 2023 год была полностью законтрактована.

Менее чем за сутки было заключено более 50 тысяч контрактов на приобретение данных автомобилей. Во многих автосалонах образовались большие очереди, чтобы заключить договор на покупку этих машин.

Отмечалось, что спустя 7 календарных дней часть контрактов, не оплаченных в срок, будет вновь доступна для контрактации. Однако контракты были полностью оплачены. С 4 августа клиенты рассчитались за поставку около 51 тысячи автомобилей Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, что соответствует планам производства заводов UzAuto Motors до конца 2023 года.

«В связи с переходом компании на продажу автомобилей в соответствии с графиком производства, все автомобили по заключённым договорам будут выданы владельцам в 2023 году. В дальнейшем данный срок не будет превышать трёх месяцев», — отметили в компании.

Для недопущения длительных сроков ожидания, контрактация автомобилей производства 2024 года будет объявлена позже на официальных каналах компании.

В день возобновления и закрытия контрактации на автомобили Cobalt, Lacetti и Damas в интернете появились объявления о продаже договоров на эти машины. В UzAuto Motors призвали не покупать такие контракты. Автопроизводитель может увеличить сроки выдачи авто для перекупщиков до 270 дней.