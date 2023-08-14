В Кибрайском районе Ташкентской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба СБДД.

Авария произошла 11 августа около 15:00 на 10 км трассы «Ташкент — Чирчик — Чимган». Водитель Spark на высокой скорости врезался в дерево.

В результате ДТП 18-летний водитель скончался на месте, Пассажир-ровесник, сидевший на переднем сиденье автомобиля, был госпитализирован.

По данным СБДД, у погибшего не было водительских прав. Он взял автомобиль, принадлежащий его матери. Ведётся следствие.