В Ташкентской области напали на инспектора управления экологии, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Инцидент произошёл 10 августа на территории фермерского хозяйства «Тараккиёт Бахтиёр». Инспектор А. М. прибыл на место, чтобы изучить обстоятельства сжигания соломы на полях. Во время исследования группа людей оказала инспектору сопротивление, применила силу и нанесла ему телесные повреждения, говорится в сообщении Минэкологии.

Инспектору была оказана первая помощь, его состояние оценивается как хорошее.

Генеральная прокуратура Узбекистана также прокомментировала ситуацию. По данным ведомства, на инспектора напал местный житель Ф. У., который не только ударил его, но и повредил служебное удостоверение.

Возбуждено уголовное дело по статье 219 (сопротивление представителю власти) Уголовного кодекса, ведётся следствие.

В июне другой инспектор экологии получил ножевое ранение при исполнении служебных обязанностей также в Ташкентской области.