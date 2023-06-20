Начальник Бекабадского городского отдела Ташкентского областного управления Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, инспектор Мухаммадджон Фазылов 19 июня получил ножевое ранение при исполнении служебных обязанностей, сообщила пресс-служба Минэкологии.

Инспектору оказывается медицинская помощь, он прооперирован и переведён в реанимационное отделение, отмечается в сообщении.

Причина инцидента и другие подробности в настоящее время выясняются, добавили в министерстве, их сообщат позже.