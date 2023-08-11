Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 августа подписал поправку в закон «Об адвокатуре». Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и уже вступил в силу.

Отменяется требование о том, что лицо, претендующее на сдачу экзамена для получения лицензии адвоката, должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет.

Таким образом, для получения лицензии адвоката необходимо пройти трёхмесячную стажировку в адвокатском бюро, адвокатской фирме, коллегии адвокатов или юридической фирме. Кроме того, необходимо сдать квалификационный экзамен.

В преамбуле документа указывается, что поправки послужат увеличению привлекательности сферы адвокатуры и создадут эффективную систему привлечения в эту область молодых специалистов.