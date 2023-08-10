Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 августа подписал закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов (НПА) и их проектов». Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 6 декабря 2022 года и одобрен Сенатом 22 июня. Он вступил в силу с 9 августа.

Под антикоррупционной экспертизой понимается комплекс мероприятий, направленный на выявление коррупциогенных факторов в НПА и их проектах, с разработкой рекомендаций и принятием мер, направленных на устранение таких факторов.

При обсуждении закона в Сенате сообщалось, что отсутствие эффективного механизма антикоррупционной экспетизы создавало почву для коррупционных пробелов в законодательных актах. В 2021 году была проведена антикоррупционная экспертиза более 800 актов законодательства, в 224 из них, или в 28%, было обнаружено более 650 коррупционных факторов.

В антикоррупционной экспертизе будут участвовать Агентство по противодействию коррупции, Министерство юстиции и его территориальные подразделения, юридические службы государственных органов и организаций, являющихся разработчиками проектов НПА, а также госорганы и организации, на которые возложено обеспечение исполнения соответствующих НПА.

Закон также наделяет негосударственные некоммерческие организации, органы самоуправления граждан и средства массовой информации правом проводить общественную экспертизу проектов НПА, в рамках которой могут быть выработаны предложения и рекомендации по устранению коррупциогенных факторов.

«Предложения и рекомендации, представленные общественностью, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и организациями», — гласит документ.

Агентству по противодействию коррупции разрешено назначать антикоррупционную экспертизу проектов НПА, привлёкших внимание общественности и ставших причиной различных обсуждений и дискуссий в СМИ и социальных сетях, в ходе обсуждения которых было высказано много мнений о наличии коррупциогенных факторов.

Коррупциогенные факторы

К основным коррупциогенным факторам в нормативно-правовых актах и их проектах относятся факторы, связанные:

с устойчивостью и правовым соответствием норм (неправильное использование слов, применение неясных и необоснованных ссылок, наличие противоречий в НПА);

с полномочиями, правами и обязанностями (широта дискреционных полномочий, их неопределённость, наличие дублирующих полномочий и задач госорганов, принятие госорганом НПА по вопросам, не входящим в его полномочия, отсутствие необходимых полномочий и ресурсов у исполнителя для выполнения задачи или поручения, несвоевременное регулирование, конфликт интересов, необоснованное установление преимуществ, необоснованное затягивание вступления в силу НПА, несоразмерность прав и обязанностей);

с административными процедурами (отсутствие или неполнота административных процедур, необоснованное применение исключений из установленных правил, установление излишних и необоснованных требований, неопределённость временных пределов и размеров платежей, несоразмерность санкций и другие);

с контрольно-надзорной деятельностью (отсутствие порядка проведения проверки и ревизии, порядка обжалования, пробелы в обеспечении прозрачности и общественного контроля, отсутствие конкретных и прозрачных процедур в вопросах, связанных с применением финансовых и иных санкций и их взысканием, отсутствие форм и видов контроля за деятельностью госорганов).

В законе прописаны порядок проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов, а также содержание заключений, составленных по результатам экспертизы. Предусмотрено ведение Минюстом реестра экспертов по проведению антикоррупционной экспертизы НПА.

Кабинету министров поручено привести решения правительства в соответствие с новым законом, обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих закону (срок не установлен).