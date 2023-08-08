Хушнудбек Гайратович Худайбердиев, с 2020 года занимавший должность заместителя генерального директора Национальном информационном агентстве Узбекистана (УзА), стал первым заместителем гендиректора, сообщает агентство. Постановление об этом 7 августа издал Кабинет министров.

На пост заместителя гендиректора назначен Аловаддин Насриевич Гаффоров.

Хушнуд Худайбердиев (1989 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного юридического института (2010 — бакалавриат, 2012 — магистратура). В 2010 году начал работать в институте техническим работником, в 2013—2014 годах преподавал на кафедре «Уголовно-процессуальное право».

В 2014—2019 годах был ведущим юрисконсультом, заместителем заведующего юридическим отделом в системе Федерации профсоюзов Узбекистана, в 2019 году — прокурором отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана, после — директором Общественного фонда по поддержке и развитию национальных масс-медиа.

Является известным блогером, ведёт Telegram-канал Xushnudbek.uz (свыше 527 тысяч подписчиков) и каналы в других социальных сетях.