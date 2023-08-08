Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 августа подписал закон о ратификации соглашения с Пакистаном о военно-техническом сотрудничестве. Документ был опубликован в Национальной базе данных законодательства.

Соглашение было подписано в Исламабаде 3 марта 2022 года в ходе государственного визита президента Узбекистана в Пакистан. В мае 2023 года Законодательная палата Узбекистана приняла, а в июне Сенат одобрил закон о ратификации соглашения.

Ранее, одобряя закон, сенаторы отметили, что сотрудничество Узбекистана и Пакистана в военно-технической области служит повышению оборонительного потенциала вооружённых сил двух государств и укреплению основ региональной безопасности.