Из Египта в Узбекистан экстрадирован мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Сообщается, что мужчина выехал в Египет для обучения в исламском университете, там «начал посещать тайные собрания и впоследствии стал членом религиозно-экстремистского течения».

«С целью увеличения своих сторонников пропагандировал идеи фундаментализма и проводил агитационные работы среди лиц, интересующихся исламской религией и прибывших в Каир для учёбы. В связи с чем в отношении него было выдвинуто обвинение и объявлен международный розыск», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками Национальных центральных бюро Интерпола Ташкента и Каира.

В сообщении отмечается, что экстрадиция по линии Интерпола осуществлена из Египта впервые.