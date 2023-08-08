Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор мужчине, в апреле напавшему на школьницу. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Напомним, тогда в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина подбежал сзади к девушке, закрыл ей рот рукой и повалил на землю, после чего вскочил и убежал. В тот же день его задержали. Нападавшим оказался безработный, ранее не судимый житель Самарканда Озод О., 1997 года рождения.

Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании под председательством судьи С. Содикова в соответствии с требованиями статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана. Согласно ей, разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов, а также когда рассматриваются дела о половых преступлениях.

Озод О. признан виновным в совершении преступления согласно пункту «а» части 3 статьи 118 через статью 25 (покушение на изнасилование лица, не достигшего 18 лет) и приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.