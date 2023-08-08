В Большом Ферганском канале, протекающем по Алтынкульскому району Андижанской области, утонул 20-летний парень. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Погибший был студентом третьего курса Андижанского архитектурного института. Он отправился на канал, чтобы искупаться. Его тело пока не нашли, отметили в Генпрокуратуре.

Документы о происшествии направлены в прокуратуру Алтынкульского района, ведётся следствие.

С наступлением жаркой погоды в стране участились случаи гибели людей на воде. Ранее сообщалось, что четыре жителя Кашкадарьинской области утонули в Каттакурганском водохранилище. Аналогичный случай произошёл в Самарканде, где трое детей погибли, купаясь в реке Зарафшан. В канале Жунарик в Янгиюле утонул 16-летний подросток.

По данным МЧС, за летний сезон 2022 года в водоёмах утонули 142 человека, в 51 случае — во время купания в «запрещённых» небезопасных местах.

«Газета.uz» ранее писала, что из-за недостатка доступных пляжей люди, не имеющие материальной возможности отдохнуть семьёй в бассейнах и аквапарках, купаются в каналах и у пологих берегов рек.