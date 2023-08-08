С 20 августа в автобусах и троллейбусах Бишкека будет действовать только безналичный расчёт. Об этом объявила мэрия столицы Кыргызстана.

Пассажиры смогут оплатить проезд несколькими способами, в том числе с помощью транспортных карт, карт всех местных банков с функцией бесконтактной оплаты и виртуальной карты NFC.

Эта третья попытка мэрии Бишкека перевести городской общественный транспорт на полную безналичную оплату за последние три года. Последний раз такой переход планировался летом прошлого года, но его отложили по просьбе горожан.

Систему электронного билетирования «Тулпар» в общественном транспорте Бишкека ввели в марте 2020 года. Проект был реализован совместно с швейцарской компанией BPC AG, выигравшей объявленный властями тендер.

О решении перевести автобусы и троллейбусы Бишкека на электронное билетирование было объявлено ещё в 2018 году в рамках цифровизации и «комплексных шагов по улучшению» городского общественного транспорта.

В столичной мэрии тогда отмечали, что наличная оплата проезда «задерживает ход движения транспорта», а «немалая часть выручки не доходит до кассы». Электронное билетирование, подчёркивали власти, сделает прозрачной систему оплаты и увеличит поступления в бюджет.