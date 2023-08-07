Репэр Шариф Абдуллаев, выступающий под псевдонимом Konsta, выпустил клип на дуэт «Odamlar nima deydi?» («Что скажут люди?»), записанный с музыкантом и блогером Тимуром Алихановым.

В аудиоформате композиция впервые вышла восемь месяцев назад. Команда работала над съёмками видео на протяжении полугода.

В клипе исполнители рассуждают на тему системы ценностей. Актёры, блогер Хуснора Шадиева, автор проекта SUBYEKTIV Жамшидхон Зиёхонов и автор образовательного проекта TEACHER AZAM Азам Кахрамоний стремятся достигать жизненных целей вопреки навязанным обществом установкам.

Хуснора, убегая от молвы, оказывается в темно-зелёной комнате, где на неё насильно надевают свадебную фату. Жамшидхон двигается вперёд против ветра и пыли в противогазе и с парашютом с изображением радиоактивного символа, а Азам защищается от летящих камней дорожным знаком. Всё это время за героями сквозь призму телеканала «Odamlar TV» наблюдает группа людей, которая осуждает их. В конце герои, оказавшись вместе со своими ненавистниками в одной комнате, достигают с ними согласия.

В беседе с «Газетой.uz» Konsta объяснил, что люди, которые зависимы от мнений других, не плохие люди. «С ними можно и нужно находить понимание», — сказал исполнитель.

На момент написания новости трек «Odamlar nima deydi?» занимал 44-ю строчку в чарте Яндекс.Музыки.

Konsta в своих песнях размышляет об обществе, его проблемах и роли каждого человека в происходящих событиях. Свою музыку он относит к жанру «осознанный рэп». «Газета.uz» недавно публиковала большое интервью с музыкантом.