Дневная температура в Узбекистане немного повысится в середине недели, но к концу недели снова понизится на 2−3 градуса, сообщил Узгидромет.

В воскресенье на территорию Узбекистана распространился влажный и относительно прохладный воздух с районов Урала. В ряде районов страны прошли небольшие кратковременные дожди, местами отмечались грозы. Температура воздуха по большей части территории понизилась до +30…+35 градусов Цельсия.

В понедельник и вторник по Узбекистану сохранится относительно прохладная погода с преобладающей температурой +30…+35 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +37…+39.

По областям Ферганской долины, а также сегодня во второй половине дня по Ташкентской области — местами кратковременный дождь, возможна гроза. В отдельных районах возможно усиление ветра до 13−18 м/с с пыльным позёмком.

С середины недели по всей стране будет преобладать малооблачная погода без осадков. Температура воздуха повысится и будет в пределах +35…+37 градусов, по югу и пустынной зоне — до +38…+39.

К концу недели температурный фон вновь понизится на 2−3 градуса.

В Ташкенте 7 августа переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 10−12 м/с. Дневная температура будет в пределах +30…+32 градусов. 8−11 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточного направления от слабого до умеренного. Во вторник дневная температура будет в пределах +32…+34 градусов, 9−11 августа повысится до +34…+37.