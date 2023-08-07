Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предложил ввести уголовную ответственность за похищение людей для заключения брака. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

В частности, УК предлагается дополнить отдельной статьёй «Похищение лица с целью заключения брака», а также убрать норму, которая освобождает человека от уголовной ответственности, если жертву отпустили добровольно.

В сообщении отмечается, что в Казахстане по-прежнему распространена практика кражи невест, особенно в южных регионах. «В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды», — подчеркнули в офисе омбудсмена.

По данным офиса омбудсмена, с 2019 по 2023 год в Казахстане было зарегистрировано 214 уголовных правонарушений, связанных с похищением человека. При этом, как указывается в сообщении, достоверной статистики по подобным преступлениям нет, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует соответствующая статья.

«Как мы полагаем, [статья] окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин. Генеральная прокуратура поддержала предложение омбудсмена, и поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности», — сообщили в офисе омбудсмена.

Уголовная ответственность за похищение женщин для принудительного вступления в брак существует в Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане. В Уголовном кодексе Узбекистана такие действия подпадают под статью 136 и наказываются в виде штрафа до 25 БРВ или обязательными общественными работами до 360 или исправительными работами до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.