Постоянным представителем Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назначен Улугбек Лапасов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
С января он работал в этом представительстве советником.
Фото: ООН
Постоянным представителем Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назначен Улугбек Лапасов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
С января он работал в этом представительстве советником.
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