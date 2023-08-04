Суд по уголовным делам Мирабадского района Ташкента 4 августа вынес приговор в отношении блогера Абдукодира Муминова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Судья Сардорбек Садиков признал автора Youtube-канала «Ko'zgu» (247 тысяч подписчиков) и руководителя компании «Oynaga qarang» (1990 года рождения) невиновным в совершении преступления в отношении трёх потерпевших по пункту «б, в» части 3 статьи 168 (мошенничество повторно или опасным рецидивистом; с использованием служебного положения) из-за отсутствия состава преступления и реабилитировал его.

Однако суд посчитал его виновным по пунктам «а», части 2 статьи 141−1 (нарушение неприкосновенности частной жизни, повлёкшее тяжкие последствия), по пункту «а» части 2 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере), пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере), по части 1 статьи 189 (нарушение правил торговли товарами или оказания услуг стоимостью в особо крупном размере) и по статье 211 через статью 28 (соучастие вдаче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

Судья Сардорбек Садиков приговорил его к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с запретом заниматься журналисткой деятельностью в течение 3 лет. Прокурор ранее просил 11 лет тюрьмы.

С Муминова также предписано взыскать материальный и моральный ущерб в пользу потерпевших. Напомним, пострадавшими по делу проходили 14 человек, включая нескольких предпринимателей, ущерб оценивался в 903,4 млн сумов.

Фото: Верховный суд.

Показания потерпевших и истцов, а также ответы Муминова на судебном процессе можете прочитать по ссылкам ниже.