На выходных в Узбекистане ожидается постепенное понижение температуры, сообщил Узгидромет.

В пятницу и субботу по Узбекистану сохранится умеренно жаркая погода с температурой воздуха в пределах +35…+38 градусов Цельсия, местами — до +40, по югу местами — до 42 градусов.

По большей части территории будет небольшая облачность без осадков. Лишь на северо-западные районы 5 августа начнётся распространение относительно влажной и прохладной воздушной массы с районов южного Урала. По Каракалпакстану и Хорезмской области 5 августа местами возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха понизится до +32…+37 градусов.

В воскресенье вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. Дневная температура повсеместно понизится до +30…+35 градусов, по югу — до +35…+38. Ожидается увеличение облачности.

По большей части территории осадков не ожидается, лишь в предгорных и горных районах, а также по Бухарской и Навоийской областям, и ночью по Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь, гроза.

4 августа по северу, югу и пустынной зоне, в выходные дни — местами по странее возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком. По Каракалпакстану и Хорезмской области 4 августа возможны порывы ветра до 20−25 м/с.

В Ташкенте 4−6 августа небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с, 6 августа возможно усиление до 12−17 м/с. Температура воздуха будет постепенно снижаться до +33…+35 градусов.