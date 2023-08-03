Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 27 июля назвал причины роста объёмов кредитования граждан и объяснил, почему не стоит беспокоиться о долговой нагрузке населения, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, за первое полугодие банки выдали кредиты на 116 трлн сумов, что в 1,3 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Этот рост в основном поддерживается за счёт розничных кредитов населению. По итогам июня кредиты, выделенные физлицам, составили 46 трлн сумов (39,6% от общего объёма) и увеличились в 1,7 раза.

Отмечается, что увеличился спрос населения на автокредиты, микрозаймы, микрокредиты и ипотеку. Согласно результатам опросов домохозяйств, большинство респондентов сообщили, что в будущем планируют взять кредиты на покупку жилья, мебели, бытовой техники и автомобилей, в связи с чем их расходы увеличатся.

Глава ЦБ считает, что одной из основных причин увеличения спроса на розничные кредиты является повышение уверенности населения в будущем росте доходов. Выданные кредиты в основном направлены на поддержку потребления, а это значит, что инфляция спроса будет сохраняться в течение более длительного периода времени в будущем.

Нурмуратов отметил, что рост объёмов кредитования объясняется сокращением человеческого фактора и упрощением процесса выдачи заёмных средств. Речь идёт о внедрении во всех банках скоринговой модели, которая оценивает платёжеспособность клиента и его соответствие установленным требованиям.

Вторая причина — увеличение объёма кредитов, выданных физлицам, что связано с низкой базой прошлых лет.

«В последние полтора года мы видим резкий рост кредитования населения, не только в общем объёме кредитов, потому что прошлая база была низкой. Поэтому, когда говорим о росте кредитования в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, если посмотреть, то это небольшая цифра», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Глава регулятора отметил, что долговая нагрузка населения с учётом объёма кредитов на душу населения и доходов граждан не достигла уровня, «который может нас тревожить».

«Однако, несмотря на это, чтобы предотвратить „перегрев“ в сегменте розничного кредитования, мы начали принимать макропруденциальные меры. С помощью инструментов денежно-кредитной политики сложно достичь каких-либо результатов в этом направлении. Мы ожидаем некоторого снижения [в сфере розничного кредитования] за счёт внедрения дополнительных требований не к людям, а к банкам, дополнительных механизмов оценки рисков и угроз, создания дополнительных резервов», — указал председатель ЦБ.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что годовой темп роста розничных кредитов несколько замедлился в июне по сравнению с показателями предыдущих месяцев.

При этом в обзоре денежно-кредитной политики за второй квартал Центробанк указывал, что по состоянию на 1 июля 2023 года годовой прирост кредитов в экономику составил 25,1%, годовой прирост кредитов населению — 54%. Темпы роста розничных кредитов объясняются высоким спросом населения на кредиты. Резкое увеличение выдачи кредитов населению может повысить вероятность возникновения рисков для финансовой и макроэкономической стабильности за счёт увеличения долговой нагрузки, говорилось в документе.

В этом случае «кредитный голод» считается более сильным фактором, чем жёсткость монетарных условий, и необходимо гармонично использовать меры макропруденциальной и денежнокредитной политики, чтобы сбалансировать рост кредитов домашних хозяйств, отмечали в ЦБ.





Формирование положительного разрыва между фактическим показателем отношения кредитного роста к росту ВВП и его потенциальным уровнем, а также опережение роста кредитования физлиц по сравнению с ростом их совокупных доходов свидетельствуют об увеличении долговой нагрузки в экономике, указывал регулятор.

Увеличение показателя роста кредитов населению к росту их совокупных доходов в будущем может отразиться на качестве кредитного портфеля банковской системы. Это, в свою очередь, потребует усиления мер макропруденциальной политики.