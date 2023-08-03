В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента вечером 2 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Yutong и легкового автомобиля Malibu. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе «Тошшахартрансхизмат».

По данным компании, Malibu задел левую переднюю часть автобуса маршрута №63, который должен был совершить разворот.





Пострадавших нет. Ведётся расследование. В компании сообщили, что в ближайшее время автобус вернётся на линию.

Это не первое ДТП с участием новых автобусов в столице. О таких случаях сообщается регулярно (см. материалы по теме ниже).