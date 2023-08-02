43-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана пройдёт 4 августа, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

На заседании планируется рассмотреть закон «О безопасности гидротехнических сооружений», поправки в Уголовно-процессуальный кодекс в связи с усовершенствованием института проверки законности, обоснованности и справедливости судебных решений", поправки в законодательство, направленные на совершенствование системы лицензирования и разрешительных процедур в сфере оборота криптоактивов.

Кроме того, сенаторы обсудят внесение изменений в статью 31 закона «Об адвокатуре» (приобретение статуса адвоката), поправки в закон «О волонтёрской деятельности», внесение изменений и дополнений в статью 43 закона «Об охране и использовании животного мира» (содержание диких животных в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе), поправки в закон «О ветеринарии».

В Сенате также будут обсуждаться результаты парламентского запроса, направленного в Кабинет министров, об очистке русел рек и укреплении их берегов, негативном воздействии добычи нерудных полезных ископаемых на объекты окружающей среды, водного и дорожного хозяйства.