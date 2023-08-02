Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 3 августа.

Курс доллара США повышается на 21,9 сума — до исторического максимума в 11655,01 сума. Предыдущий рекорд был зафиксирован днём ранее (11633,11 сума).





В среду, 2 августа, в коммерческих банках доллар принимался по курсу 11575−11640 сумов. Курс продажи в некоторых банках превысил 11700 сумов.

В частности, в Invest Finance Bank, Aloqabank, Ravnaq-bank, «Ипотека-банк», Anorbank и Saderat bank доллар продавался по 11715 сумов, в НБУ — по 11710.

По итогам 2022 года национальная валюта обесценилась на 3,94%, а с начала этого года — уже на 3,63%.

Глава Центробанка Мамаризо Нурмуратова ранее отметил, что ослабевание национальной валюты происходит в том числе за счёт давления со стороны возросшего импорта. По его словам, это сезонное явление, а сегодняшний курс — это реальное отражение внешнеторговых операций.

Согласно данным Агентства статистики, за первое полугодие внешнеторговый оборот Узбекистана составил 29,2 млрд долларов, что на 19,4% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Экспорт вырос на 23% — до 12,1 млрд долларов, а импорт — до 17 млрд долларов (+17%). В результате сальдо внешнеторгового оборота показало отрицательный баланс на 4,89 млрд долларов (в первой половине 2022 года было минус 4,64 млрд долларов, 2021 года — минус 3,9 млрд долларов).