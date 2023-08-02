Службы отлова безнадзорных животных в Казахстане будут обязаны проводить фото- и видеофиксацию на каждом этапе процесса поимки, сообщает Tengrinews.kz. Это предусмотрено новым стандартом, который разработали в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.

Стандарт регулирует процесс отлова и транспортировки безнадзорных животных и призван предотвратить случаи жестокого обращения с ними, говорится в сообщении.

«Запрещается умерщвлять животных в ходе отлова, а также использовать яды и отравленные приманки, которые могут быть опасны как для животных, так и для людей», — приводит издание выдержку из пресс-релиза института.

В стандарте также прописаны требования к препаратам, устройствам и механизмам, которые используются при отлове.

Машина для транспортировки должна быть оборудована раздельными клетками для разного пола, размера и возраста животных, а также иметь систему вентиляции и поддержания температуры воздуха. Контакт отловленных животных во время транспортировки должен быть полностью исключен.

С марта 2022 года в Казахстане действует закон об ответственном обращении с животными, регулирующий правила содержания питомцев и гуманное отношение к ним. В нем, в частности, предусмотрена ответственность владельцев за жизнь и здоровье животных. Закон также обязывает владельцев домашних животных ставить их на учет.