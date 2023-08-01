Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов во вторник принял министра национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Супа.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, на переговорах министры обсудили вопросы продолжения сотрудничества в военной сфере и перспективные направления партнёрства.





В ходе визита военная делегация Республики Корея посетила Академию Вооружённых сил Узбекистана, где ознакомилась с деятельностью и инфраструктурой учебного заведения. Запланировано также посещение ряда других объектов.