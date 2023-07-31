В Шайхантахурском районе Ташкента школьник упал с пятого этажа, пытаясь сбежать с занятий по исламу, которые незаконно и с применением насилия преподавал уроженец Кашкадарьинской области. Мальчик повис на удлинителе, после чего сорвался вниз, сообщила программа Hudud телеканала MY5.

Мальчик был доставлен в больницу с переломами и вывихами. О происшествии в органы внутренних дел сообщил врач скорой помощи.

В ходе следствия установлено, что мужчина (1995 года рождения), не имеющий религиозного образования, преподавал религию мальчикам в съёмной квартире, получая с каждого по 200 тысяч сумов.

При этом он регулярно бил детей — у них обнаружены следы побоев. Близкие мальчиков сообщили, что не знали о насилии.

Мужчина признан виновным по статье 241 (нарушение порядка преподавания религиозных вероучений) Кодекса об административной ответственности Узбекистана и получил 15 суток ареста.

Родители детей также привлечены к ответственности — по статье 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей).

Для определения степени тяжести нанесённых детям повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы.