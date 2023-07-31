Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июля подписал указ о признании прав собственности на самовольно построенные жилые помещения в Каракалпакстане.

В документе отмечается, что в республике имеется более 43,4 тысячи самовольно построенных домов, на которые не признано право собственности.

В 2018—2019 годах, когда по всему Узбекистану объявлялась разовая амнистия прав на самовольные постройки, были признаны права на 50,3 тысячи домов. Ранее, при сплошной инвентаризации в 2016—2017 годах, в Каракалпакстане было легализовано 71,9 тысячи самовольных построек.

Указом одобрено предложение Жокаргы Кенеса о признании права аренды на земельные участки, на которых расположено жильё граждан, построенное без правоустанавливающих документов, а также права собственности на здания и сооружения на этих участках.

Условия легализации права аренды и собственности

Для признания права аренды и собственности должны быть соблюдены следующие условия:

гражданин должен был использовать это жильё, как собственное — «добросовестно, открыто и непрерывно» до 1 мая 2018 года. Это должно быть подтверждено космическими снимками и уплатой земельного налога и налога на имущество за последние пять лет;

Это должно быть подтверждено космическими снимками и уплатой земельного налога и налога на имущество за последние пять лет; земельный участок не должен быть пустующим, построенное на нём жильё должно быть предназначено для проживания и не создавать угрозу жизни и здоровью граждан;

земельный участок не должен относиться к категории орошаемых земель, охраняемых природных территорий, историко-культурного значения, предназначенных для связи, транспортных и оборонных целей, загрязнённых химическими или радиоактивными веществами;

признание права не должно нарушать права и интересы других лиц.

Права аренды на земельные участки, занятые до 30 апреля 1998 года, будут признаны в размере до 0,24 га, а для земель, занятых с 1 мая 1998 года по 1 мая 2018 года, — до 0,06 га. Для собственников жилья не требуется заключение договора аренды с хокимом района или города.

Если земельные участки не подпадают под указанные требования или их размер превышает установленный лимит, они возвращаются в резерв. После этого земли будут предоставлять или реализовывать в рамках Земельного кодекса.

Списки объектов, попадающих под амнистию, утверждаются местными кенгашами народных депутатов до 1 августа 2024 года, а окончательное признание прав на недвижимость происходит после оформления соответствующего постановления Жокаргы Кенеса. Если у заявителя есть территориальный спор с владельцем соседнего участка, заявка будет одобрена только после разрешения спора.