Правоохранительные органы Ферганской области в ходе оперативного мероприятия 29 июля задержали известного блогера Олимжона Хайдарова, сообщила пресс-служба областного УВД. В сообщении он называется «гражданином, представляющим себя как независимый блогер».

Ведомство сообщило, что Хайдаров 12 июня, «войдя в доверие предпринимателей, занимающихся неформальной торговлей в торговом комплексе „Коканд Истиклол“, путём возбуждения у них настроений недовольства, разместил в своих каналах в социальных сетях негативные статьи о работах по реконструкции в торговом комплексе».

«Кроме того, блогер пытался получить путём вымогательства финансовые средства у должностных лиц торгового комплекса ООО „Коканд Истиклол“. В обмен на нераспространение подготовленной им статьи „Коканд — правовое демократическое или шариатское управление?“ он путём вымогательства потребовал 10 тысяч долларов, в общей сложности получил от них 7500 долларов и был задержан при получении оставшихся 2500 долларов», — говорится в сообщении.

ОВД Коканда проводит доследственную проверку. В соцсетях появились фотографии задержания блогера лицами в масках.

Фото: t.me/haqiqatdaIlyos.

12 июля Хайдаров опубликовал у себя в Telegram-канале статьи о торговом комплексе в Коканде. Блогер написал, что около 2000 предпринимателей могут остаться без места после реконструкции рынка.

По его словам, до пожара они торговали между торговыми рядами у дороги, которая была разделена между продавцами. Хотя здесь торговать было запрещено, администрация рынка якобы дала разрешение на торговлю в обмен на деньги, которые «не шли в бюджет» — с ними не заключали договор аренды.

После пожара предпринимателям могут запретить торговать у дороги, поскольку ранее хокимият якобы обвинил их в пожаре на рынке. При этом в рамках реконструкции для этих торговцев не предусмотрены места в торговых рядах.

Блогер известен своими критическими выступлениями в адрес местных властей.