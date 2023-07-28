В пятницу на совещании коллегии МВД Узбекистана в Фергане президент Шавкат Мирзиёев сообщил об увольнении ряда руководителей сферы правопорядка. Среди них первый заместитель командующего Национальной гвардии по общественной безопасности Инамжон Ибрагимов.

Инамжон Ибрагимов. Фото: Нацгвардия.

Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, президент указал на отсутствие системы по борьбе с преступностью на территориях, входящих в зону ответственности Нацгвардии, — общественных местах, парках и рынках.

Шавкат Мирзиёев назвал деятельность Нацгвардии по превращению рынков в территории без преступлений неудовлетворительной.

С начала года и 236 преступлений на территориях, за которые ответственна Нацгвардия, 86% произошло на рынках.

Это было названо причиной освобождения от должности Инамжона Ибрагимова.

Кроме того, президент поручил уволить начальников управлений Нацгвардии по Джизакской и Сурхандарьинской областям, а также начальника отдела охраны по городу Навои.

Ранее мы писали, что в ходе совещания президент сообщил об увольнении 31 руководителя правоохранительной сферы.