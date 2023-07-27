27 июля в 4:52 на территории Келесского района Казахстана произошло землетрясение, которое ощущалось в Ташкенте и Ташкентской области.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр находился на расстоянии 27 км от Ташкента в северо-западном направлении. Магнитуда в эпицентре составила 4. Глубина очага — 10 км.

В Зангиатинском и Ташкентском районах Ташкентской области подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла, в Янгиюльском — 2.

В Алмазарском, Учтепинском, Шайхантахурском и Чиланзарском районах Ташкента интенсивность составила 2−3 балла, в других районах столицы — 2 балла.