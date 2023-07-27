Министерство занятости и сокращения бедности объявило уровень бедности в разрезе регионов Узбекистана за январь-июнь.

Каракалпакстан оказался регионом с самым высоким уровнем бедности (19,7%). Следом идут Сырдарьинская (19,5%) и Хорезмская (19,1%) области. Самый низкий показатель зарегистрирован в Ташкенте (8,5%) и Навоийской области (9,2%).

В стране насчитывается 1 миллион 307,8 тысячи малообеспеченных семей, а уровень бедности составляет 14,1% (в 2022 году было 17%), говорится в сообщении. К концу года планируется снизить этот показатель до 12% и вывести около 130 тысяч семей (1 миллион человек) из бедности.

Фото: Министерство занятости и сокращения бедности.



«Сложные» районы

С января 2023 года в Узбекистане началось разделение районов на категории: для предприятий в них применяется дифференцированный порядок налогообложения и предоставляются субсидии.

208 городов и районов разделены на 5 категорий по условиям для малого предпринимательства и специализации. Определённые районы считаются более сложными для развития бизнеса, что может представлять вызовы для предпринимателей, работающих в этих районах.

В соответствии с этой классификацией, 20 районов (9,6%) находятся в 5-й категории и считаются районами со сложными условиями. В их числе — Бозатауский, Кегейлийский, Канлыкульский, Муйнакский, Тахтакупырский, Шуманайский, Бустанский, Улугнорский, Арнасайский, Дехканабадский, Тамдынский, Мингбулакский, Кушрабатский, Сардобинский, Бандиханский, Кизирикский, Алтынсайский, Сохский, Язъяванский и Янгиарыкский районы.

Фото: Министерство занятости и сокращения бедности.

