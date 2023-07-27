Дилмурод Бекмурадович Эргашев назначен новым хокимом города Навои, сообщила пресс-служба городской администрации.

На этом посту он сменил Муратхона Эгамкулова, занимавшего пост хокима с мая 2022 года.

Дилмурод Эргашев родился в 1979 году. Окончил Навоийский государственный горный институт.

В 2017−2020 годах работал заместителем хокима Карманинского раойна по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

С 2020 года был заместителем начальника управления на Навоийском горно-металлургическом комбинате.