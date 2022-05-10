С 10 мая назначены новые хокимы двух городов и двух районов Навоийской области. Решения хокима области об этом размещены на портале E-qaror.

Муратхан Эгамкулов.

Муратхан Эгамқулов стал хокимом города Навои. До этого он был хокимом Канимехского района.

На этой должности он сменил Мухиддина Базарова, который работал хокимом Навои с 2018 года.

Назирбек Рахманов.

Назирбек Исраилович Рахманов назначен хокимом города Зарафшана. До этого он работал директором Фонда Навоийского горно-металлургического комбината.

Руслан Рузиев.

Работавший заместителем прокурора Навоийской области Руслан Насирович Рузиев назначен хокимом Канимехского района.

Азамат Уроков.

Азамат Шодиевич Уроков назначен хокимом Навбахорского района вместо Лочина Облокулова. До этого он работал начальником отдела поддержки махалли и старшего поколения Навоийской области.