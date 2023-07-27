Лекция российского автостопщика Антона Кротова состоялась в галерее Human House 25 июля. Это четвёртый визит путешественника в Ташкент. Из столицы Узбекистана он отправится в Кабул. За свои 47 лет лет Антон Кротов посетил 138 стран и ни разу не обратился за услугами туристических фирм, гидов, переводчиков и даже гостиниц.

Путешествия доступны каждому, независимо от его физического или материального состояния, считает Антон Кротов. Автостопом на попутных машинах, поездах и даже пароходах, в палатке или у гостеприимных жителей он получает больше знаний, впечатлений и информации, чем при использовании готовых путёвок.

Италия, 2019 год. Фото: Антон Кротов / ВКонтакте

Подробно о странах, которые Антон посетил, он рассказывает в своих книгах. Их количество уже перевалило за 65. В своём выступлении в ташкентской галерее путешественник поделился знаниями, приобретёнными в пути.

Желание путешествовать

Чтобы начать путешествовать нужно сначала захотеть путешествовать, считает Антон Кротов. Ложное желание от настоящего отличается прокрастинацией: истинное желание не откладывают из-за незаконченного института, работы, маленькой пенсии или других событий.

Путешествовать можно в любом возрасте и в любых обстоятельствах — в одиночку, с детьми или домашними животными, уверяет путешественник.

Единственной веской причиной не поехать в путешествие может быть здоровье, поскольку безопасность всегда превыше всего. Однако есть примеры, когда возраст и физические ограничения не останавливали людей.

Путешествие по Африке. 2000−2001 годы. Фото: Антон Кротов / ВКонтакте.

Один из таких примеров — близкий друг Антона Кротова, Леонид Прохоров. В свои 89 лет мужчина путешествует автостопом и успел побывать в Израиле, Уганде и Филиппинах, странах Европы и многих других.

Другой знакомый Антона Кротова — Владимир Васкевич — с младенчества незрячий. Несмотря на это, мужчина в одиночку побывал в 26 странах и не планирует останавливаться на этом. Он пишет книги, ведёт свой блог и проводит «экскурсии в темноте», где люди могут понять, как себя чувствует в путешествии незрячий человек.

«Так что путешествуют всякие люди. Вы не станете моложе и не станете умнее. Доллар не подешевеет, жить не станет проще. Сейчас лучший год, чтобы отправиться в путешествие», — говорит Антон Кротов.

Правило применимо к любым событиям в жизни — переезду, смене работы, открытию своего дела или написанию книги.

При этом не стоит сразу пускаться во все тяжкие и отправляться в кругосветное путешествие, предостерегает путешественник. Можно начать с исследования своего города, постепенно расширяя радиус поездок: отправиться в область, соседний город, другой регион. Лишь после странствий по родной стране можно замахиваться на заграничные маршруты, считает Антон Кротов.

Папуа-Новая Гвинея, весна 2011 года. Фото: Антон Кротов / ВКонтакте.

Сам он начал путешествовать в 15 лет, когда понял, что на пригородных электричках можно пересечь всю Россию.

Но если путешествовать не хочется, то и не нужно, уверяет Антон Кротов. Потому что путешествия — не главное в жизни. Намного важнее просто быть счастливым. Им можно быть, даже не покидая Ташкентскую область.

Правила автостопа

Выбирая автостоп, нужно понимать, что время и деньги взаимосвязаны, предупреждает Антон Кротов. В любое место мира можно прибыть либо очень дёшево, но за долгий промежуток времени, голосуя на дороге в разную погоду, либо очень быстро, но за приличные деньги. Оба способа хороши и зависят от личных приоритетов, предпочтений и возможностей.

Путешествия Антона Кротова — это рассказ об изобилии мира. По его словам, как только он отправляется в путь, ему сразу же попадаются люди, желающие подвезти его, или будто пустующий в его ожидании ночлег. Все блага буквально падают на голову — стоит только обратиться к окружающему миру. Начать это обращение стоит с отказа от телевизора и ограничения в использовании смартфона, уверен путешественник. Это, по его мнению, «жизнезаменители», за которыми не видно реальность.

«Трезвый лесной слёт», Клязьма, Россия, 2021 год. Фото: Антон Кротов / ВКонтакте.

Ещё одно правило познания мира от Антона Кротова — трезвость. Запрет на спиртное и наркотические вещества — залог безопасного и успешного путешествия, а также вопрос репутации всех автостопщиков. Сам Антон Кротов, который придерживается этого правила, был ярым противником алкоголя ещё до принятия ислама в 2001 году, а после — стал ещё больше ратовать за трезвость.

Один из основополагающих принципов ислама — постоянство намерений — важен и в путешествиях, делится Антон Кротов. Постоянство намерений вместе с терпением помогают путешественникам переждать непогоду, дождаться визы, которую не всегда дают с первого раза, и своей машины.

«Академия вольных путешественников» и «Дом для всех»

Путешествия меняют людей, говорит Антон Кротов. Возвращаясь домой с долгих поездок, «мы стараемся быть лучшими из братьев в семье человечества». Дома путешественники стараются делиться с другими туристами всем, что может им пригодиться, — ночлегом, пищей, информацией или свободным местом в машине. В пример подобного образа жизни Антон Кротов приводит собственную московскую квартиру, где может остановиться любой вольный путешественник, а также проводятся собрания «Академии вольных путешественников» (АВП).

Африка, 2013 год. Фото: Антон Кротов / ВКонтакте.

Кроме того, Антон является основоположником и организатором инициативы «Дом для всех». Её идея состоит в том, что члены АВП время от времени арендуют отдельный дом, реже квартиру, в которой любой желающий может бесплатно остановиться. Такие дома открывались уже 75 раз в разных городах мира — от Иркутска до Антананариву (Мадагаскар). Проект существует с 2006 года. Следующий «Дом для всех» откроется в Самарканде в сентябре этого года.

Трудности

Если бы вольные путешествия являли собой столь простую, беззаботную и радостную вещь, то автостопщики заполонили бы страны. Но любой человек, желающий избежать трат на билеты, путёвки и гостиницы должен понимать, что ему придётся столкнуться с бюрократией, недоверием со стороны правоохранительных органов и языковым барьером.

Антон Кротов предлагает бороться с бюрократией её же методами — «иметь много бумажек о том, что вы хороший человек». Это всевозможные справки с работы, места проживания, сертификаты, рекомендательные письма и вырезки из газет.

По своему опыту путешественник знает, что бумажной волокиты тем меньше, чем меньше пароход или корабль и чем меньше начальства у авиаперевозчиков — Кротов не раз пробовал гидростоп и однажды авиастоп.

Чили, март 2023. Фото: Антон Кротов / ВКонтакте.

Однако при всей своей тяжеловесности бумажки не всегда спасают. Автостопщики представляют большой интерес для сотрудников внутренних дел. В Дагестане, например, Кротова забирали в отделение до восьми раз за день. Переживать по этому поводу не стоит, ведь добропорядочного гражданина не станут задерживать надолго.

Задержать путешественника может только болезнь или дорога, считает Антон Кротов. В Судане он прождал машину четыре дня, поскольку местные жители долго праздновали Курбан байрам. В маленьких городах путешественникам помогают охотнее, чем в мегаполисах. В личном рейтинге Антона самая негостеприимная страна для автостопщиков — США, приятнее всего путешествовать по СНГ, Турции и Кении.

«У человека, никогда не пробовавшего автостоп, есть представление, что для объяснения с водителями и местными жителями нужно иметь с собой как минимум двухтомный словарь. На самом деле, для успешного путешествия достаточно знать набор из 6 слов, два из которых — „денег нет“», — говорит Кротов.

Коканд, 2023. Фото: Антон Кротов / ВКонтакте.

Сам он может изъясняться на русском, английском, арабском и испанском языках. Тем же, кто теряется при столкновении с иноязычными людьми, путешественник рекомендует пуститься в дорогу с напарником хотя бы на первые 20 тысяч километров.

«Путешествуйте, делаете мир веселее и лучше. Возвращаясь из путешествий, вы сможете широким взглядом смотреть на окружающий мир и лучше видеть своё место на этой земле», — подытожил путешественник.