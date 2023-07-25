В Самаркандской области 45-летний мужчина почти полтора года с применением силы и угроз развращал 10-летнюю племянницу. Об этом 24 июля сообщил проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры «Газете.uz» сообщили, что 12 июля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 129 Уголовного кодекса — развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, сопряжённые с применением насилия или угроз —

наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет. Он был задержан.

22 июля дело было переквалифицировано на часть 4 статьи 119 УК — удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённое в отношении лица, не достигшего 14 лет. За это преступление предусмотрено лишением свободы от 15 до 20 лет.

«В настоящее время по уголовному делу ведутся следственные действия», — сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.