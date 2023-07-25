Парламент Китая 25 июля освободил Цинь Гана с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который пробыл на этом посту семь месяцев, сообщает газета Global Times.

На место Гана назначен заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Он уже занимал пост главы МИД Китая с 2013 года до 30 декабря 2022 года.

Отставка Цинь Гана последовала на фоне его длительного отсутствия на публике. Как пишет издание, последний раз Гана видели 25 июня на встрече с министрами иностранных дел России, Вьетнама и Шри-Ланки в Пекине.

В середине июля министр также не поехал на саммит стран АСЕАН в Индонезии, его заменял Ван И. В МИДе это объяснили проблемами со здоровьем у Гана.

Ранее из-за отсутствия Цинь Гана поездку в Пекин отменил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, а в начале июля Китай отложил визит главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Боррреля.