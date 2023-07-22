Пирог с персиками

еда, зира

Рецепт простого и вкусного пирога со свежими персиками.

Цветаевский пирог с персиками

еда, зира

Тонкое, рассыпчатое песочное тесто и нежный сметанный крем — основа цветаевского пирога.

Летний пирог с персиками

еда, зира

Воздушный и тающий во рту летний пирог.

Персиковый пирог на творожном тесте

еда, зира

Пирог с начинкой из спелых персиков на творожном тесте.

Персиковое мороженое

еда, зира

Персиковое мороженое по этому рецепту получается очень нежным на вкус.

Быстрый пирог с персиками на слоёном тесте

еда, зира

Рецепт универсального быстрого пирога с необычной заливкой, напоминающей пудинг.

Персиковый лимонад

еда, зира

Для приготовления этого лимонада кроме персиков вам понадобятся лимон и мята.

Диетический фруктовый пирог

еда, зира

Сочный пирог с персиками и сливой, который можно даже тем, кто следит за своей фигурой.