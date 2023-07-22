Пирог с персиками





Рецепт простого и вкусного пирога со свежими персиками.

Цветаевский пирог с персиками





Тонкое, рассыпчатое песочное тесто и нежный сметанный крем — основа цветаевского пирога.

Летний пирог с персиками





Воздушный и тающий во рту летний пирог.

Персиковый пирог на творожном тесте





Пирог с начинкой из спелых персиков на творожном тесте.

Персиковое мороженое





Персиковое мороженое по этому рецепту получается очень нежным на вкус.

Быстрый пирог с персиками на слоёном тесте





Рецепт универсального быстрого пирога с необычной заливкой, напоминающей пудинг.

Персиковый лимонад





Для приготовления этого лимонада кроме персиков вам понадобятся лимон и мята.

Диетический фруктовый пирог





Сочный пирог с персиками и сливой, который можно даже тем, кто следит за своей фигурой.