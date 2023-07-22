Пирог с персиками
Рецепт простого и вкусного пирога со свежими персиками.
Цветаевский пирог с персиками
Тонкое, рассыпчатое песочное тесто и нежный сметанный крем — основа цветаевского пирога.
Летний пирог с персиками
Воздушный и тающий во рту летний пирог.
Персиковый пирог на творожном тесте
Пирог с начинкой из спелых персиков на творожном тесте.
Персиковое мороженое
Персиковое мороженое по этому рецепту получается очень нежным на вкус.
Быстрый пирог с персиками на слоёном тесте
Рецепт универсального быстрого пирога с необычной заливкой, напоминающей пудинг.
Персиковый лимонад
Для приготовления этого лимонада кроме персиков вам понадобятся лимон и мята.
Диетический фруктовый пирог
Сочный пирог с персиками и сливой, который можно даже тем, кто следит за своей фигурой.