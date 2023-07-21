Строительство первого технологичного полигона бытовых отходов в Ахангаране в Ташкентской области планируется завершить к ноябрю, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Проект стоимостью 16 млн долларов финансируется Азиатским банком развития и реализуется в соответствии с постановлением президента «О мерах по совершенствованию деятельности в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами в городе Ташкенте».

Общая площадь отведённой полигону территории составляет 30 га, из которых непосредственно для сбора отходов предназначены 25 га.

Всю территорию полигона покроют геотекстилем и геосеткой. Дно полигона будет сплошным герметизированным бассейном, благодаря чему на почву, подземные воды и атмосферу не будет оказываться негативного воздействия. Кроме того, из отходов будут откачивать воду.

На новом полигоне также будут установлены трубы для выкачки свалочного газа, из него планируется вырабатывать метан и производить электроэнергию.

Полигон рассчитан на 15−20 лет и может вместить около 20 миллионов тонн мусора.