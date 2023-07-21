В пятницу по Узбекистану сохранится умеренно жаркая погода с температурой в пределах +35…+38 градусов Цельсия, по югу — до +40…+42 градуса. Об этом сообщил Узгидромет.

По большей части территории страны будет солнечно, лишь в горных районах Ферганской области во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах возможно усиление ветра до 13−18 м/с, с пыльным позёмком.

В выходные дни ожидается малооблачная погода без осадков и небольшое повышение температуры воздуха. В дневные часы температура будет в пределах +37…+40 градусов, по югу и пустынной зоне — до +41…+43.

На следующей неделе вынос жаркого воздуха на территорию Узбекистана усилится, и температура воздуха повысится ещё на 1−2 градуса.

В Ташкенте 21−23 июля малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура в пятницу будет в пределах +36…+38 градусов, в субботу и воскресенье — +38…+40.