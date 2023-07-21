Археологическому памятнику «Марказтепа» в Денауском районе Сурхандарьинской области нанесён ущерб из-за незаконной передачи земли под садоводство, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, комиссия по рассмотрению вопросов о выделении земельных участков с нарушением законодательства передала бизнесу 0,21 га земли археологического памятника I—XII веков «Марказтепа». Гражданин М. А., получивший землю, разрушил часть археологического памятника площадью 630 кв. м. Ущерб историческому объекту оценивается в 13 млрд сумов.

В отношении должностных лиц, передавших археологический памятник под садоводство, возбуждено уголовное дело. Напомним, ранее правонарушения в этой сфере были переведены в категорию тяжких преступлений, а виновные лица наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.

«Газета.uz» также писала, что Генпрокуратура выявила 146 незаконных построек на территории 108 объектов культурного наследия в регионах Узбекистана.