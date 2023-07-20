В ночь на 20 июля российская армия обстреляла южные регионы Украины, под массированным ракетным обстрелом оказались Одесса и Николаев, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ Украины.

Всего было выпущено 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе. Снаряды выпускались не только с земли и воздуха, но и из акватории Чёрного моря, по предположению командования, с подводной лодки.

Силам ПВО удалось уничтожить 18 воздушных целей. Под ударом российских ракет оказались порты, доки, жилые дома и торговые сети, говорится в сообщении.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в Николаеве ракета попала в попал в трёхэтажный дом, отчего там возник пожар. Пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек, госпитализированы двое, среди них ребенок.

Разрушенный жилой дом в Николаеве. Фото: «Преступности.НЕТ» / Telegram

Во время ночной атаки по Одессе получили ранения четыре человека, разрушено административное здание в центре города, взрывной волной повредило ряд домов, пострадали в том числе детские ясли. В области были попадания в складские помещения, сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Разрушенное админздание в Одессе. Фото: «Суспильне Одесса» / Telegram

Накануне Одесская область также подверглась массированной атаке. Глава городской администрации Геннадий Труханов писал в Facebook, что российские войска атаковали Одессу разными типами ракет и «шахедами». «Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения», — отметил он. Жертв удалось избежать. В нескольких районах были повреждены жилые дома.

Эту атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в портовом терминале, пострадавшем той ночью больше всего, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай. «Всех это затрагивает — российский террор. Весь мир должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор», — подчеркнул глава государства.

Наталья Гуменюк утром 20 июля отметила, что атаки третью ночь подряд сосредоточены на Одесской и Николаевской областях.

«Это атаки, направлены, в частности, с акцентом на портовую инфраструктуру. Понятно, что сразу после того, как Россия начала риторику о своих условиях пролонгации зерновой сделки, она начала переходить на язык шантажа», — цитирует пресс-секретаря УНИАН.

Напомним, 17 июля Россия официально вышла из «зерновой сделки», которая позволяла вывозить украинское зерно по Чёрному морю из портов Одесской области. Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и намерена свернуть морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Чёрного моря — там восстанавливается режим «временно опасного района». В российском Министерстве иностранных дел заявили, что страна вернётся в сделку только при смягчении ряда санкций.